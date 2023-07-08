В Германии выступили против поставок Украине кассетных боеприпасов Фото: REUTERS

Глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер выступил против предоставления Украине кассетных боеприпасов и призвал канцлера Олафа Шольца сделать четкие заявления по этому поводу на саммите НАТО в Вильнюсе. Это заявление он сделал агентству DPA.

— Я отказываюсь поставлять кассетные боеприпасы. Поставка по праву является незаконной, — подчеркнул Хофрайтер.

Он добавил, что вместо кассетных боеприпасов можно передать Украине крылатые ракеты и поддержать коалицию, созданную Нидерландами и Данией, которая будет координировать обучение украинских пилотов. Поддержать ее Хофрайтер предложил материально-техническим обеспечением.

Ранее глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что кассетные боеприпасы будут представлять угрозу для мирного населения в течение долгих лет даже после завершения конфликта.