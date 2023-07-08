«Европа уже устала помогать»: в сети обсудили истерику Зеленского Фото: REUTERS

Истерическое поведение Владимира Зеленского во время встречи с главой Болгарии Руменом Радевым, пользовали социальной сети Twitter начали активно критиковать его претензии из-за отказа поставок Киеву вооружения.

— У него еще хватает совести устраивать истерику из-за того, что Болгария не дала оружие. Пора говорить о мире, а не просить все больше и больше, — отметил один из пользователей.

Помимо этого некоторые писали о том, что никогда раньше не видели мании величия такого масштаба. Люди связывают это с тем, что Зеленский остался совсем один.

— Ясно, что Болгария не боится говорить очевидную правду, и Россия продемонстрировала способность вносить коррективы на поле боя и уничтожать то, что называлось передовым оружием США и НАТО, — высказался комментатор.

Также пользователи подчеркнули, что Зеленский выглядит отчаявшимся, а такие люди склонны к отчаянным поступкам. Его призвали вернуться в реальность и наконец увидеть то, что Европа уже устала помогать Украине.

Ранее KP.RU рассказывал, что Владимир Зеленский заявил об отказе президента Болгарии поставлять Киеву оружия, который он объяснил тем, что видит в накачке Украины оружием только эскалацию конфликта.