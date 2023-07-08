Стало известно, кто проник в номер отеля Виктории Дайнеко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Виктория Дайнеко рассказала в социальных сетях подробности истории о проникновении в ее гостиничный номер в Якутске постороннего человека, который устроил там бардак.

Утром в пятницу, 8 июля, артистка обнаружила в своем гостиничном номере недопитый стакан, бутылку пива, а также мусор и сумку. Подозрения пали на организаторов концерта, однако позже выяснилось, что это был его помощника.

Как уточнила Дайнеко разборки с персоналом отеля, где все произошло, результата не дали. Она заявила, что сотрудники гостиницы «ее разочаровали», однако выразили благодарность правоохранительным органам, которые «во всем разобрались за пару часов».

«Слава богу, все оказалось не так страшно, как могло быть. Помощник организатора, не сам организатор», — отметила певица.

По ее словам, помощник организатора концерта в Якутске попросил ключ от гостиничного номера в 6 часов утра и ему дали, однако он не смог туда попасть, поскольку там находилась сама Дайнеко.

«Но когда я вышла на завтрак, он туда зашел и устроил там беспорядок с бутылкой пива и все остальное. Он ушел. А потом я уже не смогла туда попасть, чтобы собираться в аэропорт», — рассказала она подробности произошедшего.