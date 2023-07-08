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НовостиВ мире8 июля 2023 8:18

Роберт Кеннеди-младший назвал ложью все заявления Байдена об Украине

Он подчеркнул, что президент США скрывает реальное положение дел
Роман ПОЛОСИКОВ
Роберт Кеннеди-младший назвал ложью все заявления Байдена об Украине

Роберт Кеннеди-младший назвал ложью все заявления Байдена об Украине

Фото: REUTERS

Джо Байден пытается «продать» всему миру ложную информацию об Украине, скрывая реальное положение дел. Такое заявление сделал кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

— Все, что он говорит про Украину - ложь, — сказал кандидат в президенты.

Кеннеди-младший подчеркнул, что сразу бы организовал мирные переговоры между Россией и Украиной, если бы стал президентом Соединенных Штатов. Также по его словам, Россия предпринимала множество попыток избежать конфликта, а в 2019 году Зеленский стал президентом только потому, что обещал подписать Минские соглашения.

Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард и вовсе обвинила президент Джо Байден и его администрацию в приближении ядерной войны. Она назвала нынешних американских чиновников далекими от реальности, считая конфликт на Украине «локальным противостоянием».