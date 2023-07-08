Песков заявил, что точных дат встречи Путина с Эрдоганом пока нет Фото: REUTERS

На данный момент нет определенности со встречей президента Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Пока нет. Сообщим, — кратко ответил Песков, на вопрос об определенности с местом и временем встречи лидеров двух стран, и возможности проведения ее в августе.

Напомним, что ранее сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает личный визит Владимира Путина в августе. По словам турецкого лидера, во время разговора тет-а-тет они будут обсуждать вопрос обмена пленными.

Также Эрдоган заявил, что до момента личной встречи он будет поддерживать постоянный контакт с Путиным по телефону. Все эти заявления он сделал в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским, где они обсуждали продление зерновой сделки и обмен пленными.