InfoBRICS: ВСУ не смогут использовать Challenger-2 из-за новых требований Британии Фото: REUTERS

Украинские войска столкнулись с трудностями в использовании танков Challenger-2 из-за новых требований Великобритании, которые связаны с их эксплуатацией и обслуживанием. Об этом пишет военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

Как заявляет военный эксперт, командование Великобритании на данный момент добивается от Украины гарантий, что никакие поставленные британской стороной Challenger-2 не будут использовать в рискованных операциях, чтобы быть уверены, что эти танки не будут уничтожены или захвачены российскими войсками.

«Великобритания теперь выражает разочарование тем, как используются ее танки, жалуясь на то, что гарантии, данные силами киевского режима, недостаточны», - сказано в статье.

Сообщается, что теперь Challenger-2 стали самой прихотливой боевой единицей украинских войск, поскольку Великобритания требует особые условия для их обслуживания, а также транспортировки.

Напомним, ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что танки Challenger 2 будут с легкостью уничтожены российскими войсками.