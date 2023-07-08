Подросток в Индии умер из-за пожирающей мозг амебы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пятнадцатилетий подросток в индийском штате Керала умер из-за инфекции мозга, которая была вызвана амебой Naegleria fowleri. Об этом рассказал министр здравоохранения штата Вина Джордж.

Глава ведомства уточнил, что погибшей подросток был уроженцем деревни Панавалли и заразился в загрязненных водах около Алаппужа на юго-востоке Индии. Представители Минздрава рекомендовали жителям региона избегать купаться в загрязненной воде

Джордж отметил, что это стало пятым случаем заражения такой инфекцией в Керале. По его словам, такие заражение в различных городах штата были зафиксированы в 2016, 2019, 2020 и 2022 годах.

«Все инфицированные пациенты умерли, а смертность от этой инфекции составила 100%», — заявил министр в беседе с телеканалом News18.

Амебный менингоэнцефалит или неглериаз вызывают амебы Naegleria fowleri, которая обитает в теплой, загрязненной воде, а проникает в организм через нос, позже заражая мозг. Напомним, пару днем назад стало известно о смерти из-за такой инфекции мозга 30-летнего мужчины в Пакистане.