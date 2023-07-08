Point: во многих городах Франции пройдут марши против полицейского насилия Фото: REUTERS

Во многих городах Франции люди выйдут на марши против полицейского насилия восьмого июля. Эти события будут происходить на фоне убийства сотрудниками правоохранительных органов 17-летнего подростка. Об этом рассказали в газете Point.

— «Марши граждан», отмеченные скорбью и гневом, против полицейского насилия объявлены в субботу во многих городах, — говорится в публикации.

На данный момент по информации издания, может пройти около 30 демонстраций во многих крупных городах франции, начиная от Марселя и Лилля, до Страсбурга и Нанта. С призывами к активным действиям граждан выступили сразу 90 профсоюзов, левых партий и организаций, которые осуждают дискриминационную политику.

При этом есть информация и о том, что в пригороде Лиона будет проходить марш в поддержку правосудия.

Ранее стало известно, что участники протестов во Франции разграбили и сожгли более тысячи магазинов, а также атакам подверглось почти 250 офисов различных банков. Также протестующие совершили нападки на 200 торговых центров.