«Это не угроза»: Байден посоветовал Си Цзиньпину «быть осторожным» после встречи с Путиным Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден призвал председателем КНР Си Цзиньпина «быть осторожным» после его визита в Москву и встречи с российским лидером Владимиром Путиным, указав на то, что Пекин зависит от западных инвестиций

«Я сказал: это не угроза. Это наблюдение», - приводит слова глав Белого дома агентство Reuters.

Байден отметил, что с начала украинского конфликта из России ушли 600 американских корпораций, а экономика Китая на сегодняшний день более зависима от Запада, чем российская.

Напомним, Си Цзиньпин посетил Москву в период с 20 по 22 марта 2023 года. Это была его первая заграничная поездка после переизбрания на пост председателя Китайской народной республики на третий срок.

Как писал сайт KP.RU, в конце июня президент США назвал Си Цзиньпина диктатором во время встречи по сбору денег на свою предвыборную кампанию в Калифорнии. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что слова Байдена отражают позицию Вашингтона. Такое заявление сделал