Захарова: большинство стран устало от попыток отменить российских спортсменов Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Почти все мировое сообщество устало от постоянных призывов к «отмене» российского спорта. Сейчас утверждается здравый и адекватный взгляд на происходящее в мировом спорте. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которое опубликовали на сайте ведомства.

—Утверждается осознание того, что отсутствие российских спортсменов губительно сказывается и на зрелищности состязаний, их коммерческой составляющей и, в конце концов, их репрезентативности, — отметила Захарова.

Она также подчеркнула, что Россия приветствует проведение политически нейтральных Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году, которое отражено в принятой по итогам министерской встречи Координационного бюро Движения неприкосновения декларации.

Захарова напомнила, что Россия будет оставаться открытой для взаимодействия в сфере спорта и будет продолжать со своими единомышленниками укреплять спортивные связи, которые будут основываться на принципах равенства и открытого доступа спортсменов к соревнованиям.

Напомним, что ранее МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2024 во Франции на тех же условиях, что и «команду беженцев». Теперь каждый атлет будет самостоятельно подавать заявку, а не через Олимпийский комитет России.