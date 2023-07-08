Владимир Рогов: военные ВСУ как крысы бежали из Пятихатки

Рогов: военные ВСУ как крысы бежали из Пятихатки Фото: REUTERS

Руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о том, как российская армия пошла в контратаку в Запорожской области, а также об освобождении Пятихатки.

По его словам, для того чтобы идти вперед, Вооруженные силы Украины (ВСУ) напротив идут назад.

«Все вчера началось. Противник пытался атаковать Жеребянку. Наши ребята отбили несколько атак и пошли в контратаку. Все прошло настолько успешно, что наши ребята выбили из Пятихатки противника. Боевики ВСУ как крысы щемились обратно. Ушли совсем или наступят на другом направлении будет видно позже», — рассказал глава общественного движения.

Напомним, сегодня, 8 июля, Рогов сообщил, что украинская армия оставила свои позиции около села Пятихатки в Запорожской области, а днем ранее, 7 июля, он рассказал российские военные пошли в контратаку в этом регионе.