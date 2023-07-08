Несколько населенных пунктов Украины остались без света Фото: Иван МАКЕЕВ

Несколько населенных пунктов на Украине остался без света после грозового шторма. Об этом в субботу, 8 июля, сообщила Министерство энергетики страны.

«В результате масштабного грозового шторма... зафиксировано повреждение линий электропередачи, обесточен 301 населенный пункт», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что больше всего от шторма пострадали в Одесской, Черниговской, а также Кировоградской и Полтавской областях. В число обесточенных населенных пунктов входят и находящиеся в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики (ДНР).

Напомним, в мае этого года компания «Укрэнерго» прекратила экспорт своей электроэнергии из-за необходимости обеспечить потребление внутри Украины. Кроме того, в компании призвали украинцев экономно потреблять электрическую энергию в вечерние часы.