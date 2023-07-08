Литва перекрыла движение на границе с Белоруссией в пункте Мядининкай Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литва в одностороннем порядке прекратила оформление транспортных средств, а также физических лиц в пункте пропуска Мядининкай, который расположен на литовско-белорусской границе. Об этом в субботу, 8 июля, заявил Госпогранкомитет Белоруссии.

«Сегодня в 13:00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай», - сказано в сообщении ведомства.

В заявлении отмечается готовность осуществлять пропуск лиц и транспорта со стороны Белоруссии. Подчеркивается также, что «вся ответственность за обострение обстановки на границе и образование очередей лежит на литовской стороне».

Госпогранкомитет Белоруссии советует данные обстоятельства, выбирая альтернативные маршруты.

Напомним, 20 июня этого года таможенный департамент Литвы объявил, что республика в очередной раз ужесточает порядок грузового транзита через территорию России и Белоруссии. Были установлены 57 групп товаров, при перевозке которых на таможне нужно подавать декларацию производителя.