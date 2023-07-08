Журналист Блюменталь: США решились на отправку кассетных бомб из-за провалов ВСУ Фото: REUTERS

Соединенные Штаты решили одобрить поставку кассетных боеприпасов Киеву из-за провалов наступления Вооруженных сил Украины. Такое заявление сделал основатель и главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь в своем Twitter-аккаунте.

— Решение администрации Байдена об отправке кассетных боеприпасов продиктовано отчаянием из-за провала наступления, — говорится в сообщении.

Помимо этого он рассказал, что украинские войска используют запрещенные мины «Лепесток», что дает уверенность в опасности для мирных жителей поставок кассетных бомб.

Опасность кассетных боеприпасов для мирного населения даже после завершения конфликта предрекли и в Австрии. Глава австрийского МИД Александер Шалленберг напомнил, что это оружие запрещено на международном уровне.

Поставки этого вооружения не одобряют и в Германии. Глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер призвал канцлера Олафа Шольца высказаться о недопустимости передачи кассетных бомб Украине на грядущем саммите НАТО.