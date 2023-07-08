Президент Финляндии Ниинисте назвал неожиданным закрытие генконсульства в Питере Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение российских властей закрыть финское генконсульство в Санкт-Петербурге стало неожиданным для Хельсинки. Такое заявление сделал президент Финляндии Саули Ниинисте.

«Мы знаем, что у многих других стран был подобный опыт, сам по себе такой "сюрприз" не уникален. Но то, что это произошло в нынешних обстоятельствах, стало, конечно, неожиданностью», - приводит издание Yle слова финского лидера, который также заявил, что такое решение российских властей вывело ситуацию в новое измерение.

Напомним, в минувший четверг, 6 июля, посла Финляндии в Москве вызвали в Министерство иностранных дел РФ, где ему выразили протест из-за антироссийской политики, которую ведет Хельсинки. Позже российское внешнеполитическое ведомство сообщило о закрытии финского генконсульства в Санкт-Петербурге, уточнив, что оно будет закрыто c 1 октября 2023 года.