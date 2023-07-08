Толпы народу купаются в море в Анапе вопреки запрету из-за шторма

В море в Анапе запрещено купаться из-за шторма и донного течения Фото: из соцсетей

Власти Анапы объявили запрет на купание в Черном море в субботу, 8 июля, из-за шторма и сильного донного течения.

«Сегодня купание в море запрещено. В связи со штормом и сильным донным течением 8 июля 2023 года заходить в воду очень опасно», - сказано в Telegram-канале мэрии Анапы.

Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что в регионе объявлено штормовое предупреждение до понедельника, 10 июля, из-за надвигающейся непогодой, указав также на возможное формирование смерчей над морем.

Сообщается, что вместе с дождями на Кубань пришел и сильный ветер, а до понедельника, 10 июля, порывы ветра местами могут достигать 22 метров в секунду. Отмечается, что хуже всего эта ситуация обстоит в Анапе.

Тем не менее, несмотря на все предупреждения и запреты, можно увидеть, что толпы народу купаются море Анапы.