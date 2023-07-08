Медведев: умирающий дед Байден хочет спровоцировать ядерный Армагеддон Фото: REUTERS

Джо Байден хвастается тем, что два года назад в Женеве отказал Владимиру Путину в гарантиях неприсоединения Украины к НАТО и выдает это за то, что он «не прогнулся под русских». Такое заявление сделал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

— Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества, — говорится в сообщении.

Он также напомнил, что Байден позорно сбежал из Афганистана, чтобы скрыть провал и попутно разорил европейскую экономику. После этого он доставил сотни тонн оружия Украине, развязав опасный затяжной конфликт с Россией.

Теперь же, когда все ресурсы США уже исчерпались, Байден обещает кассетные бомбы и снова манит киевский режим перспективой вступления в НАТО, что в итоге может вылиться в третью мировую войну. При этом Медведев заявил, что курс любого правительства США — доминировать и ограничивать другие страны.

— А может, всё вообще иначе? Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества, — подытожил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия добьется своей цели по устранению угрозы вступления Украины в НАТО. Он подчеркнул, что в состоянии конфликта ей не дадут членство в Альянсе.