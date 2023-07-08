CTV News: власти Канады не поддерживают применение кассетных бомб Фото: REUTERS

Канадские власти выступают против применения кассетных бомб на фоне обещаний администрации Байдена передать их Киеву. Это заявление руководство страны сделало телеканалу CTV News.

— Мы не поддерживаем применение кассетных боеприпасов и привержены обязательству положить конец последствиям применения кассетных боеприпасов для гражданского населения, в особенности для детей, — заявили канадские власти.

Отмечается, что такая позиция обусловлена тем, что Канада подписала международный договор по кассетным боеприпасам, согласно которому запрещено не только их применение, но также и производство, передачу и хранение.

Власти также подчеркнули, что будут соблюдать конвенцию полностью, поскольку серьезно относятся к своим обязательствам в рамках договора по содействию принятия его всеми странами.

Ранее журналист Макс Блюменталь заявил, что Соединенные Штаты решились на отправку кассетных боеприпасов из-за провалов наступления ВСУ. В то же время эту инициативу не поддержали в МИД Австрии, а также в Бундестаге.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал передачу США кассетных боеприпасов на Украину очередным шагом к эскалации конфликта.