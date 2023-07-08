Генерал Даннатт: США рисуют спровоцировать раскол НАТО передачей кассетных снарядов

Генерал Даннатт: США рискуют спровоцировать раскол НАТО передачей кассетных бомб Фото: REUTERS

Соединенные Штаты рискуют спровоцировать разлад среди членов НАТО, решив передать Киеву кассетные снаряды. Такое заявление сделал экс-начальник Генштаба сухопутных войск Британии лорд Ричард Даннатт в интервью телеканалу Sky News.

— Приближается саммит НАТО, на котором для нас одной из самых важных задач будет демонстрация сплоченности альянса. Поэтому я думаю, что передача этих вооружений в ситуации, когда так много стран НАТО их запретили, создает риск в какой-то степени расколоть гармонию внутри Альянса, — подчеркнул Даннат.

Он также поделился историей из личного опыта, которая произошла в 1999 году во время его командования британскими силами в Косово. Тогда двое его солдат погибли из-за неразорвавшихся кассетных боеприпасов, которые на тот момент еще были разрешены.

Напомним, что генсек ООН Антониу Гуттериш выступил против применения кассетных боеприпасов. Он подчеркнул, что конвенция о запрещении бомб этого типа была принята еще 15 лет назад. Решение Вашингтона осудили и в посольстве России в США, подчеркнув, что оно приближает новую мировую войну.