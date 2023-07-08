Умер Владислав Коновалов, журналист и бывший муж Оксаны Пушкиной

Умер Владислав Коновалов, журналист, актер и бывший муж телеведущей Оксаны Пушкиной. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Умер Владислав Коновалов, журналист, актер и бывший муж телеведущей Оксаны Пушкиной. Ему было 79 лет. Об этом депутат Госдумы рассказала в социальных сетях.

По словам Пушкиной, Коновалов ушел из жизни девять дней назад. Телеведущая прожила в браке с журналистом 27 лет.

"Девять дней назад ушёл из жизни выдающийся журналист, обладатель отечественных и международных профессиональных наград", - заявила Пушкина.

Коновалов начал свою журналистскую деятельность на Ленинградском телевидении, там он работал ведущим программ. В его творческой биографии есть и роли в фильмах "Дети раздора" и "Пацаны". Обстоятельства и причина смерти журналиста неизвестны.

7 июля 2023 года умер режиссер, продюсер и сценарист Григорий Любомиров, об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов Российской Федерации.