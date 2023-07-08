Крымские татары призвали Эрдогана прислать на полуостров своих представителей Фото: REUTERS

Крымско-татарский общественник и представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов обратился с призывом к турецкому президенту Реджепа Тайипа Эрдогана направить на полуостров своих представителей. Они могли бы лично ознакомиться с реальной жизнью крымских татар.

"Турецкий президент Реджеп Эрдоган на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским опять отождествлял крымских татар с Украиной, а это не имеет ничего общего с реальностью. Господину Эрдогану стоит направить в Крым своих представителей, чтобы увидеть реальную жизнь крымских татар, а потом уже делать заявления по этому поводу", — заявил Смирнов РИА Новости.

По словам общественного деятеля, крымские татары боролись за свою свободу во время нахождения Крыма в составе Украины. Руководство Украины категорически не хотело принимать решение о реабилитации крымских татар, их язык не признавался государственным, а также был запрет на строительство Соборной мечети. Об этом хорошо известно Эрдогану, но он не желает признавать этого публично, считает Смирнов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, которые прошли в Стамбуле в пятницу 7 июля, заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО.