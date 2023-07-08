«Работайте, братья!»: Героя России Магомеда Нурбагандова увековечат в Махачкале Фото: из соцсетей

В Махачкале установят памятник лейтенанту полиции Герою России Магомеду Нурбагандову, который семь лет назад погиб от рук боевиков, сказав перед смертью легендарную фразу «Работайте, братья!». Об этом «КП-Ставрополь» стало известно из пресс-службы главы Дагестана.

— В Махачкале откроют памятник Герою России Магомеду Нурбагандову... Монумент герою появится по улице Абубакарова в Махачкале спустя ровно семь лет со дня подвига отважного полицейского, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что десятого июля 2016 Магомед Нурбагандов, глядя вооруженным боевикам в глаза, произнес эту легендарную фразу «Работайте, братья!», вместо требования сказать на камеру, чтобы российские полицейские прекратили службу в органах.

До сих пор эта фраза откликается в сердцах каждого работника силовых структур, а его героический подвиг Нурбагандова лично оценил президент Владимир Путин, встретившись с родителями Героя России.

— Не каждый под угрозой расстрела останется верным присяге, долгу и народу. В безоружного человека могут стрелять только трусливые. А настоящие герои могут без страха смотреть смерти в глаза. Ваш сын – пример для всех нас, а его слова «Работайте, братья!» – приказ для всех сослуживцев, — подчеркнул тогда глава государства, удостоив его Золотой звезды посмертно.