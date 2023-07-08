Полковник ВСУ Яндульский признал неспособность преодолеть российскую оборону Фото: Александр КОЦ

Украинские подразделения так и не смогли добиться никаких успехов в ходе наступления из-за надежной и сильной обороны российских войск. Об этом рассказал обозреватель Лоренцо Кремонези в статье для итальянской газеты Corriere Della Sera, ссылаясь на слова украинских офицеров.

— Мы не продвинулись ни на метр с июня и не получили никакого нового оружия от НАТО, — рассказал журналисту полковник ВСУ Сергей Яндульский.

Он также отметил, что Вооруженные силы России хорошо подготовлены ко всем действиям ВСУ, а также признал, что командование не ожидало такой сильной реакции от российских войск.

Также высокопоставленный офицер украинской разведки поведал в Краматорске, что российские войска больше года укреплялись и их минные поля огромны.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили склад хранения РСЗО HIMARS в Донецкой Народной Республике. Всего же на Донецком направлении удалось отразить девять атак противника.