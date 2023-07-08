«Забота или разлад»: поклонники беспокоятся о пропаже мужа больной Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна подогрела слухи о ссоре с Петром Чернышевым Фото: Мила СТРИЖ

Поклонники давно обеспокоены тем, что муж тяжелобольной Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев давно не появляется на публике. Мнения людей делятся на тех, кто верит слухам о раздоре в семье и тех, кто думает, что он уделяет все время супруге в столь сложное для нее время.

На этом фоне достаточно немало обсуждений вызвала публикация фотографии дочери Анастасии Заворотнюк Анны, где на мероприятии по вручению диплома были все близкие, кроме Петра Чернышева.

В сети снова вспыхнула волна споров по этому поводу, где люди припомнили и то, что шестого февраля Анна Заворотнюк не поздравила Петра Чернышева с днем рождения, хотя раньше она всегда оставляла ему теплые пожелания всеуслышание.

Распространенной версией возможного разлада между Чернышева с детьми называют то, что Анна довольно часто вскользь говорит о состоянии мамы, в то время, как заботливый муж оберегает ее от любых обсуждений в СМИ.

Напомним, что недавно хореограф шоу нового Татьяны Навки Никита Михайлов рассказал, что Петр Чернышев отказался от участия в проекте из-за того, что занимается своими делами в Москве. Тогда людей беспокоил вопрос, не оставила ли Навка его без работы в столь сложный период.