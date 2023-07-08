Роспотребнадзор назвал интоксикацию причиной отравления подростков на Урале Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

После проведения исследований из-за отравления 11 подростков алкоголем в Первоуральске, стало понятно, что причиной этого была интоксикация. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

— Причиной отравления стали не напитки, а интоксикация в результате попадания спиртосодержащей продукции в детский организм, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что сам инцидент произошел шестого июля, тогда группе подростков купила спиртные напитки 20-летняя девушка, а после они стали мешать в себе пиво, коньяк и водку. Часть из попавших в больницу детей 2010 года рождения.

Также есть информация о том, что организатору застолья грозит только штраф в размере трех тысяч рублей. Сами же дети уже выписаны из больницы, а в отношении их родителей будут возбуждены административные дела, за ненадлежащее воспитание своих чад.