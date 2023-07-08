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НовостиОбщество8 июля 2023 15:12

Роспотребнадзор назвал интоксикацию причиной отравления подростков на Урале

Всех пострадавших уже выписали из больницы
Роман ПОЛОСИКОВ
Роспотребнадзор назвал интоксикацию причиной отравления подростков на Урале

Роспотребнадзор назвал интоксикацию причиной отравления подростков на Урале

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

После проведения исследований из-за отравления 11 подростков алкоголем в Первоуральске, стало понятно, что причиной этого была интоксикация. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

— Причиной отравления стали не напитки, а интоксикация в результате попадания спиртосодержащей продукции в детский организм, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что сам инцидент произошел шестого июля, тогда группе подростков купила спиртные напитки 20-летняя девушка, а после они стали мешать в себе пиво, коньяк и водку. Часть из попавших в больницу детей 2010 года рождения.

Также есть информация о том, что организатору застолья грозит только штраф в размере трех тысяч рублей. Сами же дети уже выписаны из больницы, а в отношении их родителей будут возбуждены административные дела, за ненадлежащее воспитание своих чад.