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НовостиОбщество8 июля 2023 15:31

Автомобиль кортежа польских политиков попал в ДТП под Тернополем

В результате аварии пострадало несколько человек
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Автомобиль кортежа польских политиков попал в ДТП под Тернополем

Автомобиль кортежа польских политиков попал в ДТП под Тернополем

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автомобильный кортеж с политиками из Польши попал в ДТП в Тернопольской области Украины. Об этом сообщает издание "Страна".

"Вчера в Тернопольской области в ДТП попал кортеж польских дипломатов, несколько человек получили травмы, один человек госпитализирован", — говорится в сообщении издания.

Авария случилась на автодороге Ковель-Черновцы. Известно, что помощник военного польского атташе Вуйцика Мячеслава выехал на встречную полосу, там произошло столкновение с автомобилем, который был припаркован. Ассистент Вячеслава, находившийся за рулем, госпитализирован в медучреждение в тяжелом состоянии, от прохождения теста на алкогольное опьянение он отказался.

Ранее власти Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали НАТО пересмотреть стратегию ядерного сдерживания и учитывать размещение на территории Беларуси тактического ядерного оружия России. Об этом говорится в официальном письме на имя генсекретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.