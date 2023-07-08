В День семьи Медведев передал икону Божией матери храму в Петербурге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в День семьи, любви и верности вместе с женой Светланой посетил храм Петра и Февронии муромских в Санкт-Петербурге. Супруги были на церемонии освящения храма, после чего Медведев передал ему в дар икону Божией Матери "Нечаянная Радость".

Освящал храм Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сам Медведев поздравил с праздником всех присутствующих, после чего поблагодарил Патриарха и пожелал главе РПЦ многих благ и лета, а также подарил икону.

Политик отметил, что на церемонии освящения храма часто происходят праздники или чудесные события.

"Я много раз был и в Солнечном и чуть дальше по подозрительной трассе. И ничего такого не было. Очень важно, что все изменилось вашими стараниями и молитвами Русской православной церкви, и числа людей, как говорится церкви в соработниках. Они продвигают данные проект и помогают возвести большое число других храмов на Руси", - отметил Медведев.

Впервые День семьи, любви и верности был отмечен 8 июля 2008 года, с тех пор проводится ежегодно. В этот праздник все поздравляют любимых и проводят время в кругу семьи. Покровителями христианского брака считаются святые Петр и Феврония.