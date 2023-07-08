Актрисе Людмиле Хитяевой стало плохо на похоронах сына Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Звезде фильма "Тихий Дон" Людмиле Хитяевой стало плохо на похоронах единственного сына. После потери ребенка актриса ставит уколы, ей тяжело справиться с утратой.

Церемония прощания с наследником Хитяевой - Павлом Белокринкиным состоялась в Москве на Преображенском кладбище. Артистке помогали удержаться на ногах после отпевания Павла в церкви.

После Людмила вышла на улицу вместе с двумя мужчинами, которые поддерживали ее под руки и помогали передвигаться. Всего на похоронах были около 30 человек, сообщает 5-tv.ru.

Утром 5 июля произошла трагедия. Павлу Белокринкину, сыну Людмилы Хитяевой от первого брака с актером Александром Белокринкиным, было 69 лет. Ее спасало то, что она занималась похоронами единственного наследника. Она заказала гроб, венки и цветы. При этом, долго решался вопрос с местом захоронения. Людмила Ивановна настаивала именно на Преображенском кладбище.