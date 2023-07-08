Песков назвал нарушением договоренностей возвращение главарей Азова* Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возращение главарей "Азова"* на Украину.

По словам Пескова, возвращение главарей "Азова"* из Турции на Украине нарушает условия имевшихся договоренностей. Условия их возвращения нарушила как турецкая сторона, так и Киев - по соглашению, они должны были находиться в Турции до конца конфликта.

"Россию никто не ставил в известность о передаче Украине главарей "Азова"* из Турции. По условиям договоренностей они должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта", - отметил пресс-секретарь российского президента.

Также Песков выразил мнение, что нарушение договоренностей по боевикам напрямую связано с провалами в контрнаступлении, с которыми Украина сталкивается ежедневно. В то же время в преддверии саммита НАТО на Турцию оказывалось большое давление.

"Турция как член НАТО проявляет солидарность с альянсом, Россия все прекрасно понимает. Однако нарушение договоренностей никого не красит", - добавил представитель Кремля.

О возвращении в Киев вместе с командирами нацбатальона "Азов"* сообщил президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 июля. На странице украинского лидера в социальных сетях появилось видео, где Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак встречает боевиков нацбатальона в аэропорту.

*Запрещенная в РФ террористическая организация