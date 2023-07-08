Киев заявил о соглашении с Турцией о производстве беспилотников на Украине Фото: REUTERS

Турция и Украина подписали меморандум о развитии на Украине производства беспилотников. Об этом сообщил министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в своем Telegram-канале.

"Подписан документ с министерством промышленности и технологий Турции о развитии производства беспилотников на Украине", - заявил он.

До этого было известно, что турецкая компания Baykar ("Байкар") планировала начать производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci ("Акынджи") на Украине в 2025 году.

В пятницу, 7 июля, Владимир Зеленский прибыл в Турцию, там он провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча в формате один на один проходила более 2,5 часов. После переговоров 7 июля Эрдоган заявил, что Украина имеет право стать членом Североатлантического альянса.