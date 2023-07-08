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НовостиПолитика8 июля 2023 17:11

Песков заявил о давлении Запада на Турцию перед саммитом НАТО

По его словам, Турция как член НАТО проявила солидарность с альянсом выдав боевиков "Азова"* Украине
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Песков заявил о давлении Западана Турцию перед саммитом НАТО

Песков заявил о давлении Западана Турцию перед саммитом НАТО

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о передаче Украине главарей "Азова"*, заявил о давлении на Турцию.

По информации Пескова, в контексте подготовки к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе на Турцию было оказано большое давление.

"Турция как член НАТО проявляет солидарность с альянсом, Россия все прекрасно понимает", - отметил официальный представитель Кремля.

Также Песков заявил, что возвращение главарей "Азова"* из Турции на Украине нарушает условия имевшихся договоренностей. Причем условия были нарушены как турецкой стороной, так и Киевом. По соглашению, командиры нацбатальона должны были находиться в Турции до окончания украинского конфликта.

8 июля украинский президент Владимир Зеленский сообщил о возвращении в Киев вместе с командирами нацбатальона "Азов"*.

* запрещенная в россии террористическая организация.