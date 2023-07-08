Полковник Макгрегор: Украина лишится Одессы в случае провокаций на саммите НАТО Фото: REUTERS

Если НАТО будет устраивать провокации во время саммита в Вильнюсе, то Украина может потерять Одессу. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Решение альянса на июльском саммите может вынудить Путина активно наступать на Украине вплоть до Одессы. Он может это сделать, Россия обеспечена всеми необходимыми ресурсами для этого", - заявил он.

Также эксперт считает, что единственной причиной, почему Москва не взяла под контроль Одессу, является отсутствие стремления российского лидера к эскалации конфликта. При этом альянс сам может спровоцировать обострение ситуации по итогам саммита в Вильнюсе, добавил Макгрегор.

Ранее представители Белого Дома в Соединенных Штатах Америки высказались по теме вступления Украины в НАТО. Киев не станет членом Североатлантического альянса по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Саммит намечен на 11-12 июля 2023 года.