В убийстве найденной в бочке девушки в Великом Новгороде подозревают ее возлюбленного. Фото: соцсети

7 июля жители Великого Новгорода стали свидетелями страшной картины: на балконе одного из домов в бочке было найдено тело 23-летней девушки.

Ранее мама девушки обратилась к полицейским за помощью, и заявила о пропаже дочери, когда та перестала выходить на связь. Тело пропавшей ранее девушки лежало в бочке, которую используют дачники для полива воды, на балконе. Предмет дачного быта из дома вместе с грузом мертвой девушки выносили на глазах у жильцов дома.

Как стало известно, на голове у девушки был целлофановый пакет, на шее намотаны веревки. По информации источника, жительницу Новгорода убил ее возлюбленный около месяца назад. При этом, точная причина смерти пока неизвестна.

Подробностей произошедшего пока мало, следователи и полицейские устанавливают все обстоятельства. Возбуждено уголовное дело.