Технолог Шнитцер: цвет гречки может ответить, качественный товар или нет Фото: Мария ЛЕНЦ

Технолог, специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Ольга Шнитцер дала советы, как выбрать «правильную» гречневую крупу.

Эксперт советует отдавать предпочтение товару только в прозрачной упаковке. Пакет должен быть герметичен, тогда есть гарантия, что внутрь не попала влага или насекомые.

- Прозрачная упаковка даст возможность проверить наличие примесей. Также рекомендуем обязательно обращать внимание на сроки годности продукции, указанные на упаковке, — добавила Шнитцер NEWS.ru.

В России чаще всего продают ядрицу (целое зерно) и продел (колотое зерно). В первом случае продукт делится на четыре сорта: высший, первый, второй и третий.

Стоит внимательно рассмотреть товар. Ядро должно быть коричневого оттенка, а грани – светлые. Если грани у ядрышек темнее, чем середина, то не стоит покупать данный продукт.

- Значит, он обрабатывался методом интенсивной обжарки и содержит минимум полезных веществ, — отметила Шнитцер.

Непропаренная гречка имеет кремовый цвет с желтоватым или зеленоватым оттенком. В таком продукте пользы больше, так как он не подвергался термической обработке. Но и вкус у данного продукта специфический, так что понравится не всем.