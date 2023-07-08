Политолог Оленченко: главный конфликт на саммите НАТО будет вокруг Украины Фото: Shutterstock

В Вильнюсе 11-12 июля пройдет саммит НАТО. Главный конфликт в рамках встречи лидеров стран блока, по мнению экспертов, станет поддержка Украине.

Не исключено, что будет принята полумера – Украину не хотят видеть в НАТО, но могут создать, например, Совет НАТО-Украина. Такое решение в России сочтут провокацией и эскалацией военного конфликта.

Политолог заключает, что идет борьба двух мнений. С одной стороны НАТО пытается не втягиваться в конфликт, с другой – нужно брать на себя дополнительные обязательства по расширению помощи.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен уже говорил, что страны, особо нацеленные на помощь Украине, могут ввести ограниченный контингент своих войск на Украину. Тогда подразумевались страны Прибалтики и Польша.

- Естественно, мы считаем это провокацией, мерой, которая ведет к дальнейшей эскалации военного конфликта на Украине, - сказал Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН «Lenta.ru».

У президента Украины Владимира Зеленского осталось совсем немного времени для того, чтобы подготовиться к саммиту НАТО в Вильнюсе. Киевскому режиму необходимо показать хоть какой-то результат, сказал телеканалу "360" автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Тем временем, в Москве осудили решение Вашингтона о поставках киевскому режиму кассетных боеприпасов. В МИД отметили, что это еще одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса США, нацеленного на максимальное затягивание конфликта на Украине, передает Rt.