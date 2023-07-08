Автоэксперт Хайцеэр: иномарки подорожают после увеличения утильсбора Фото: Евгения ГУСЕВА

В России повысят утилизационный сбор на иностранные легковые, легкие коммерческие автомобили (LCV), грузовики и автобус. Он вырастет с 1 августа. То есть, за все ввозимые из-за рубежа машины придется заплатить больше. Это приведет к тому, что цены на иномарки взлетят, уверены эксперты. А вот российским производителям авто такая мера пойдет на пользу.

- Это делается в пользу АвтоВАЗа и других автопроизводителей. Фактически началось стимулирование процесса сборки внутри России иностранными компаниями, - сказал телеканалу «360» рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

При этом эксперт подметил, что будет не только рост цен, но и возможно исчезновение импорт целого ряда моделей. Потому что частным продавцам придется сильно повышать на них цены, это сделает товар не продаваемым.

Утилизационный сбор на легковые автомобили вырастет в 1,7-3,7 раза, на коммерческие авто - в 2,5-3,4 раза; грузовые авто - 1,7 раза, а автобусы - в 2,2-4,8 раза, сообщает Пятый канал.

Полную ставку утилизационного сбора предстоит платить юридическим лицам. Согласно постановлению правительства, также это будут делать граждане, планирующие перепродать иномарку в России в течение года, ввозящие более одного автомобиля за год или если объем двигателя такой машины составляет более трех литров, передает Lenta.ru.