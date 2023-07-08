Педиатр Бакшутова: детям до 10 лет шашлык вреден Фото: Иван МАКЕЕВ

Педиатр «Теледоктор24» Дарья Бакшутова ответила, с какого возраста детям можно давать шашлык. Для детского организма этот продукт может быть опасен.

Детские гастроэнтерологи давно сошли во мнении, что жареное на костре мясо лучше не употреблять до 10 лет. К тому же, свинина, говядина, баранина, не является диетическим.

- Маринад для мяса может включать множество специй и пряных трав, что способно оказать раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт, - говорит эксперт «Газете.ru».

Зачастую переварить такое кусочек мяса сложно даже взрослому, а не то, что ребенку.

- Жиры, входящие в состав шашлыка, при приготовлении на огне становятся тугоплавкими, что дополнительно затрудняет переваривание такой пищи, – сообщила Дарья Бакшутова.

Такая пища может вызывать боли и спазмы в животе, тошноту, рвоту.

А вот детям старше 10 лет можно готовить шашлык из индейки, курицы с минимум пряностей и майонеза в маринаде.

Шашлык перегружает поджелудочную железу и желчный пузырь. Но этого можно избежать, если предварительно съесть побольше овощей. Предпочтение при этом лучше отдавать зеленым овощам, передает телеканал "360".

Кстати, владельца земельного участка могут оштрафовать за жарку шашлыков и сожжение сухой травы. Жарить мясо на мангале можно только в 5 м от любых построек. На расстоянии 2 м от мангала не должно быть горючих материалов или сухостоя, передает газета "Известия".