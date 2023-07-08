Из-за протестов во Франции запретят продажу фейерверков в День взятия Бастилии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Франции будут организованы масштабные меры безопасности на 13 и 14 июля в связи с праздником Дня взятия Бастилии. В эти дни запретят продажу фейерверков из-за недавних протестов, которые спровоцировало убийство подростка полицией в городе Нантер, сообщила премьер-министр Франции Элизабет Борн

По словам Борн, она поставила подпись под запретом продажи, ношения и перевозки фейерверков в дни празднования. Указ появится в официальном вестнике в воскресенье, 9 июля.

"Покупать фейерверки смогут только профессионалы, которые будут организовывать их в коммунах", - заявила премьер-министр Франции в интервью газете Parisien.

День взятия Бастилии, главный национальный праздник Франции, отмечается 14 июля и традиционно сопровождается масштабными мероприятиями по всей стране.

Также во многих французских городах 8 июля был объявлен выход на марши против полицейского насилия. Это происходило на фоне убийства сотрудниками правоохранительных органов 17-летнего подростка.