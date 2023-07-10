Терапевт Чернышова: в жарком помещении человек может получить тепловой удар Фото: Алина МАКЕЕВА

Волны жары в Москве постепенно сменяются прохладой, но синоптики предупреждают – это ненадолго. Специалист Метеобюро Позднякова: в июле в Москву придет волна прохлады

В ночь с 10 на 11 июля температура понизится на 10 градусов, что скажется на подземном слое — ночью станет прохладнее. Но во второй половине месяца снова воздух прогреется до плюс 23-27 градусов.

В связи с этим возрастают риски теплового и солнечного ударов. Первый может произойти от чрезмерной духоты в помещении. Снижается концентрация кислорода и человек начинает испытывать тошноту, головную боль. То есть, происходит перегрев организма.

Второй формируется под воздействием солнечных лучшей.

- Если вы заподозрили, что у вас тепловой или солнечный удар, нужно уйти в прохладное место, например в тень. В безопасном положении расстегнуть все тугие элементы одежды. Желательно попить холодной воды или положить на лоб кусочек ткани, смоченный водой, - сказала телеканалу «360» врач-терапевт Надежда Чернышова.

А вот от чрезмерного мороженого в жару стоит воздержаться. Допустимая порция этого лакомства в день не должна превышать ста граммов, сообщает ОТР.

На пляже тоже нужно соблюдать определенные меры безопасности. Ожоги, покраснение, сухость и шелушение — эти неприятные последствия пребывания на солнце могут легко испортить отдых и нанести серьезный ущерб здоровью, сообщает Lenta.ru.