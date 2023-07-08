Диетолог Соломатина: арбузы выспевают только во второй половине августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На прилавках магазинов уже появляются арбузы. Диетолог Елена Соломатина ответила, когда безопасно покупать ягоду.

Она подчеркивает: арбузы, как правило, вызревают во второй половине августа при хорошей погоде. А вот в более ранних сортах высок риск нарваться на превышение нитратов. Конечно, зашкаливать показатели не будут, но все же есть риск негативных последствий от употребления таких продуктов. Особо они опасны для детей, беременных женщин, пожилых людей.

- В основном наши арбузы при хорошей погоде вызревают в августе, ближе ко второй половине, — сказала диетолог Lenta.ru.

Когда начнется арбузный сезон, стоит регулярно употреблять угоду. Так как она богата клетчаткой, содержит в себе много магния и аминокислоту, которая выводит соли мочевой кислоты из организма.

- Калий оказывает мочегонное действие, снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, - отметила диетолог.

При выборе арбуза очень важно соблюдать правила безопасности и не покупать его в сомнительных точках на обочинах дорог.

Если арбузы долгое время лежат на солнце, то в таком случае они перегреваются и становятся менее сочными, передает телеканал "360".