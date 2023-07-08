В Москве задержали напавшего на двух женщин насильника

В Москве задержали мужчину, который хотел изнасиловать двух женщин. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Москве задержали 37-летнего мужчину, который в один день попытался изнасиловать двух женщин. Потерпевшим удалось отбиться от насильника, рассказали в Следственном комитете.

Оба инцидента произошли на юге российской столицы, рассказала помощник руководителя главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Мужчина, подозреваемый в покушении на изнасилование двух женщин на юге Москвы, задержан, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Сообщается, что задержанный совершил нападения на женщин в пятницу 7 июля. Вначале он напал на девушку недалеко от Симоновского вала. Девушке удалось отбиться от насильника. Мужчина сбежал и вскоре напал на другую женщину неподалеку от Крутицкой набережной.

«Мужчина задержан в порядке ст.91 УПК РФ, во время допроса он полностью признал свою вину», - рассказала Иванова.

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на изнасилование.

Тем временем в Мурманской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Мончегорска. Мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве восьмилетнего мальчика.

Ранее сообщалось, что татарстанец предстанет перед судом за совершенное 25 лет назад групповое изнасилование.

Также сообщалось, что саратовца приговорили к 23 годам заключения за изнасилование малолетней.