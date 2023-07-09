В столкновении автобуса и грузовика в Москве пострадали 12 человек

В Москве 12 человек пострадали в столкновении автобуса с грузовиком. Фото: Сергей ГАПОН

Двенадцать человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком на Ленинградском шоссе в Москве в ночь на воскресенье 9 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что инцидент произошел на Ленинградском шоссе.

«ДТП произошло в 00:30 мск. Произошло столкновение грузового автомобиля и автобуса. Предварительно, к медикам обратились четыре человека», - рассказали в пресс-службе главного управления МВД РФ по Москве.

Среди госпитализированных 13-летняя девочка, уточнил источник агентства в экстренных службах.

Накануне в Ростовской области, недалеко от Азова, на трассе произошла серьезная авария с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека. С травмами в больницу доставили водителя одного из автомобилей и трех его 13-летних пассажирок.

Тем временем на видео попал момент третьего за сутки смертельного ДТП под Волгоградом.

Ранее в Иркутской области в ДТП с рейсовым автобусом из Красноярска погибли 2 человека.

Также сообщалось, что в Ростовской области две девушки погибли в аварии, которую устроил пьяный водитель без прав.