В Германии 22 полицейских пострадали в ходе беспорядков на фестивале эритрейцев

В Германии не менее 22 полицейских пострадали в ходе беспорядков на фестивале эритрейцев. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Не менее 22 полицейских получили травмы в ходе беспорядков в германском Гиссене. Беспорядки произошли во время организованного Центральным советом эритрейцев в Германии фестиваля, пишет ТАСС со ссылкой на полицию Гиссена.

Сообщается, что участники беспорядков бросали в полицейских камни и бутылки, ломали заборы и поджигали дымовые шашки. Полицейские применяли дубинки, водометы, слезоточивый газ. Не менее 60 участников беспорядков задержаны.

Напомним, в Тбилиси сторонники консервативного движения Alt-Info сорвали проходящий ЛГБТ-фестиваль, прорвав полицейский заслон. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

Тем временем власти Франции на фоне беспорядков собираются выделить 5 млн евро для программы по защите избранных депутатов и мэров городов, включенных в юридическую и психологическую помощь. Такое заявление в пятницу, 7 июля, сделал министр-делегат по вопросам территорий Доминик Фор.