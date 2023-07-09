Элтон Джон завершил пятилетний прощальный тур Фото: REUTERS

Британский певец и музыкант Элтон Джон завершил прощальное турне Farewell Yellow Brick Road Tour, длившееся пять лет. Накануне легендарный артист дал концерт в Стокгольме, пообещав больше никогда не отправляться в туры.

Как передает Daily Mail, на концерте в столице Швеции музыкант исполнил песню Goodbye Yellow Brick Road с одноименного альбома 1973 года. Заканчивая прощальное турне, певец заявил, что играть для своих поклонников было для него «источником живительной силы».

«Я никогда не забуду вас, ребята. Я дал много концертов, как такое можно забыть? Вы в моем мозгу, в моем сердце и моей душе, и я вам благодарен», – сказал Элтон Джон, обращаясь к зрителям.

Артист впервые выступил в Швеции 52 года назад, о чем напомнил во время выступления. Певец заявил, что больше не отправится в турне, однако обнадежил фанатов, пообещав иногда давать концерты. Стоит отметить, что прощальное турне Элтона Джона включило в себя более чем четыре тысячи концертов в 80 странах.

Как писал сайт KP.RU, сэр Элтон Джон пять лет назад собрал свои культовые хиты, записанные за 56 лет музыкальной карьеры, и отправился по городам с гастрольным туром Farewell Yellow Brick Road. По предварительным подсчетам, тур принес певцу уже 887 миллионов долларов, но это еще не финальная цифра. Промоутеры прогнозируют отметку в миллиард долларов.