Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что США уничтожили Украину вместо России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты готовили Украину для раздела и уничтожения России, но вместо этого разрушили украинскую нацию, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

«В наших мечтах мы видели в Украине возможность заставить Россию истекать кровью, потерять ресурсы, в конечном итоге уничтожить ее войска, разрушить ее экономику, а затем распределить ее ресурсы в послевоенной обстановке», – сказал он в эфире Youtube-канала Douglas Macgregor SC.

По мнению экс-советника главы Пентагона, изначальные планы Вашингтона не имели шансов на успех. Он призвал американские власти признать эту правду, несмотря на ее непопулярность в США.

Напомним, ранее полковник Макгрегор высказала мнение, что Соединенные Штаты оказывают давление на Украину с целью заставить продолжать боевые действия. Он заявил, что наступление Вооруженных сил Украины оказалось провальным с самого его начала, и теперь у Киева нет никаких шансов на успех.