FT: Глава OMV Штерн заявил, что компания продолжит покупать газ у России

Концерн OMV продолжит закупать газ у «Газпрома» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австрийский нефтегазовый концерн OMV продолжит закупать газ у российского холдинга «Газпром» в рамках долгосрочного контракта, заявил глава компании Альфред Штерн.

«До тех пор, пока «Газпром» будет поставлять, мы продолжим получать эти объемы от «Газпрома», – приводит его слова газета Financial Times.

Как отметил Штерн, концерн OMV имеет возможность закупать газ у любых источников, пока это юридически приемлемо. Устранение какого-либо поставщика приведет к росту цен, добавил он.

Напомним, OMV списала свои активы в России на 2,5 миллиарда евро. По его словам, финансовые потери связаны с российской спецоперацией на Украине.

Как писал сайт KP.RU, в апреле 2022 года концерн OMV заявил, что прекратил импорт и переработку нефти из России. В компании отметили, что на их нефтеперерабатывающих заводах доля нефти из РФ всегда была небольшой.