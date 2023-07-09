Россия стала первой по объемам поставок газа в Испанию

Россия стала первым по объемам поставок газа в Испанию Фото: REUTERS

Россия в июне этого года стала самым крупным поставщиком газа в Испанию, сообщила энергетическая компания Enagas.

Согласно отчету на сайте компании, в прошлом месяце Испания закупила у России эквивалент 7 673 ГВт•ч сжиженного природного газа, при этом на РФ пришлось 26,8% от всего объема закупленного королевством газа.

Отмечается, что в 2022 году Испания нарастила закупки газа у России на 45% по сравнению с 2021. В прошлом году РФ занимала четвертое место по объемам поставок газа в королевство.

Напомним, Испания призвала всех импортеров сжиженного природного газа отказаться от новых контрактов на поставки из России. Министр энергетики страны Тереза Рибера разослала соответствующее письмо всем компаниям, получающим импортный СПГ. О спотовых контрактах в письме прямо не говорится, однако есть общий призыв «отказаться от импорта из России». Вместе с тем за отказ от этого предложения никаких санкций не предусмотрено.