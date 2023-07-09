Более 500 машин стоят в очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перед пунктами досмотра при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края скопился затор из около 500 автомобилей, сообщают в телеграм-канале “Главный мост”, созданном для помощи автотуристам.

“У моста со стороны Краснодарского края сформировалась очередь из более чем 500 авто. Путники ожидают досмотр от двух часов”, — следует из публикации.

Отмечается, что на выезде с Крымского полуострова автомобильных пробок нет.

Напомним, пробки на въезде на Крымский мост стали скапливаться с начала июня, например, 1 июля затор при въезде на мост со стороны Кубани растянулся до девяти километров, а время ожидания превысило несколько часов.

Президент России Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы у Крымского моста, а в Минтрансе распорядились принять все необходимые меры для увеличения пропускной способности пунктов досмотра, в том числе увеличить число сотрудников.

Тем временем глава Минтранса России Виталий Савельев отмечал, что пиковая ситуация при въезде на мост ожидается примерно 16-17 июля.