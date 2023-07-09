Досрочные выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися Фото: Избирком Оренбургской области

Центральный избирательный комитет Узбекистана признал досрочные выборы президента республики состоявшимися, сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.

«По данным на 11:00, на избирательные участки пришло 6 463 874 избирателя, или 33,54% от общего списка», – сказал он журналистам.

Согласно законодательству Узбекистана, для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей. В ЦИК страны уточнили, что на выборы были зарегистрированы 19, 414 миллиона избирателей, организовано 10 784 избирательных участка. Итоги выборов будут озвучены в понедельник, 10 июля.

Напомним, в списке кандидатов в президенты Узбексистана четыре человека, в том числе действующий глава государства Шавкат Мирзиеев. Голосование проходит и зарубежом, в частности в Оренбурге, где граждане республики могли прийти проголосовать 28 и 29 июня. По приглашению ЦИК Узбекистана наблюдение за проведением внеочередных выборов президента проводит Миссия наблюдателей от СНГ.