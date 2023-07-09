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НовостиПроисшествия9 июля 2023 8:44

Рогов сообщил о трех взрывах под Мелитополем

По предварительной информации, отработала система ПВО
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Мелитопольском районе Запорожской области прогремели три взрыва

В Мелитопольском районе Запорожской области прогремели три взрыва

Фото: REUTERS

В Мелитопольском районе Запорожской области прогремели три взрыва, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Под Мелитополем громко! В Мелитопольском районе прозвучали три взрыва. По предварительной информации, отработала система ПВО», – написал он в своем Telegram-канале.

Рогов пообещал сообщить подробности позже.

В начале июля в Мелитополе прогремели взрывы. Тогда сработала система противовоздушной обороны.

Незадолго до этого взрывы прогремели в Киеве. По информации издания «Страна.ua», взрыв был мощным, однако воздушная тревога в городе не объявлялась. В результате инцидента в некоторых районах украинской столицы пропало электричество.