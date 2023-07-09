Рогов сообщил о трех взрывах под Мелитополем

В Мелитопольском районе Запорожской области прогремели три взрыва
Фото: REUTERS
В Мелитопольском районе Запорожской области прогремели три взрыва, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Под Мелитополем громко! В Мелитопольском районе прозвучали три взрыва. По предварительной информации, отработала система ПВО», – написал он в своем Telegram-канале.
Рогов пообещал сообщить подробности позже.
В начале июля в Мелитополе прогремели взрывы. Тогда сработала система противовоздушной обороны.
Незадолго до этого взрывы прогремели в Киеве. По информации издания «Страна.ua», взрыв был мощным, однако воздушная тревога в городе не объявлялась. В результате инцидента в некоторых районах украинской столицы пропало электричество.